Сафронов сообщил, почему на юбилей Зайцева не пришли знаменитости
2023-03-06 15:56
Художник Никас Сафронов пояснил, по какой причине юбилей Вячеслава Зайцева обошли стороной известные личности, с которыми сотрудничал кутюрье, когда был здоров.
85-летие модельер Вячеслав Зайцев отметил в ресторане "Яр".
Среди знаменитостей праздник посетили лишь Анна Шатилова, Анна Калашникова и Бедрос Киркоров.
На ситуацию пролил свет известный живописец Никас Сафронов.
Оказывается, большинство звезд просто не знало о том, что устроено торжество по поводу юбилея знаменитого дизайнера одежды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья Гончарова
Казарновская рассказала, что звезды строятся в очередь, чтобы выступать в Донбассе
Певица оперы Любовь Казарновская заявила, что многие российские артисты буквально занимают очередь в списке желающих поехать в Донбасс для выступлений перед военными и мирным населением.Подробнее...
-
-
-