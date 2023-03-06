Сафронов сообщил, почему на юбилей Зайцева не пришли знаменитости

Художник Никас Сафронов пояснил, по какой причине юбилей Вячеслава Зайцева обошли стороной известные личности, с которыми сотрудничал кутюрье, когда был здоров.

85-летие модельер Вячеслав Зайцев отметил в ресторане "Яр".

Среди знаменитостей праздник посетили лишь Анна Шатилова, Анна Калашникова и Бедрос Киркоров.

На ситуацию пролил свет известный живописец Никас Сафронов.

Оказывается, большинство звезд просто не знало о том, что устроено торжество по поводу юбилея знаменитого дизайнера одежды.