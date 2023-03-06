Петелин: МКС уклонилась от космического мусора путём коррекции орбиты

Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, как МКС смогла уклониться от груды космического мусора.

6 марта космонавт российского предприятия "Роскосмос" и специальный корреспондент информационного агентства "ТАСС" Дмитрий Петелин публично заявил, что Международная космическая станция уклонилась от космического мусора, скорректировав свою орбиту на 1,2 километра при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22".

По словам Петелина, в случае, если бы МКС не скорректировала свою орбиту, то станция могла вплотную приблизиться к космическим отходам к 18 часам по московскому времени.