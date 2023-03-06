Kyiv Independent: бойцы ВСУ в Артемовске жалуются на плохую подготовку

Издание Kyiv Independent рассказало о массовых жалобах от украинских солдат на территории Артемовска.

Военные корреспонденты газеты Kyiv Independent уведомляют, что многие из украинских солдат в Артемовске были насильно привезены в город, хотя им изначально обещали предоставить необходимую подготовку на третьей или второй линиях обороны. По данным СМИ, многих бойцов ВСУ привозят в Артемовск посреди ночи, не сообщая, куда их везут.

Также в Kyiv Independent отметили, что многие из уже прибывших в Артемовск солдат украинской армии жалуются на неисправное оружие и нехватку боеприпасов.