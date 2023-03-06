Агенты СБУ обвинили 3 жителей Херсонской области в сотрудничестве с РФ

Служба безопасности Украины предъявила обвинения в коллаборационизме трём жителям Херсонщины.

Вечером понедельника СБУ опубликовала пресс-релиз, согласно которому агенты ведомства обвинили трёх жителей Херсонской области в сотрудничестве с Россией и оказании содействия в проведении референдума по вхождению данного региона в состав РФ. Известно, что обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

30 сентября прошлого года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики вошли в состав России по итогам профильных референдумов.