Иосиф Пригожин предложил Пугачевой организовать переговоры Путина и Зеленского

Иосиф Пригожин считает, что инициатором переговоров между Украиной и Россией могла бы стать Алла Пугачева.

По мнению продюсера, Пугачева могла бы собрать для этого украинских и российских артистов.

Пригожин напомнил, что у Пугачевой даже была соответствующая песня: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна».

В то же время он осудил Аллу Пугачев за ее отъезд из страны и высказывания против российской спецоперации.