Иосиф Пригожин предложил Пугачевой организовать переговоры Путина и Зеленского
2023-03-06 16:15
Иосиф Пригожин считает, что инициатором переговоров между Украиной и Россией могла бы стать Алла Пугачева.
По мнению продюсера, Пугачева могла бы собрать для этого украинских и российских артистов.
Пригожин напомнил, что у Пугачевой даже была соответствующая песня: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна».
В то же время он осудил Аллу Пугачев за ее отъезд из страны и высказывания против российской спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья Гончарова
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