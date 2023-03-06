Минцифры Украины: воздушная тревога объявлена в трёх областях страны

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в трёх областях Украины вечером понедельника.

6 марта пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомила, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях государства. По данным ведомства, сигналы воздушной тревоги зазвучали в трёх областях между 15:21 и 15:23 по московскому времени.

Известно, что ранее в тот же день воздушная тревога сработала в Сумской и Черниговской областях Украины, однако была отменена спустя час.