Познер: российские журналисты попадут в ад за пропаганду

Владимир Познер обвинил представителей российских СМИ в пропаганде, отметив, что они попадут в ад.

6 февраля известный в России телеведущий Владимир Познер публично заявил, что множество российских журналистов ответственны за распространение недостоверной информации в целях пропаганды, что влияет на ухудшение отношений между государствами по всему миру.

Познер отметил, что является убеждённым атеистом, но если ад существует, то туда обязательно попадут российские журналисты. В ответ на слова телеведущего депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв заявил, что Владимир Познер является "крысой, сбежавшей с корабля" по причине получения выгодного предложения.