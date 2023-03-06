Казарновская рассказала, что звезды строятся в очередь, чтобы выступать в Донбассе
2023-03-06 16:26
Певица оперы Любовь Казарновская заявила, что многие российские артисты буквально занимают очередь в списке желающих поехать в Донбасс для выступлений перед военными и мирным населением.
Оперная дива Любовь Казарновская заявила в интервью Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", что ЛНР и ДНР не в состоянии принять тот поток артистов, который желает выступать в зоне проведения спецоперации.
66-летняя артистка сообщила, что в Донбассе не была, так как запросов на ее выступление в местности не было.
По словам исполнительницы, она готова поддержать отечественных военных и мирное население в любой момент.
Опубликовано: Наталья Гончарова