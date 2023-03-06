Казарновская рассказала, что звезды строятся в очередь, чтобы выступать в Донбассе

Певица оперы Любовь Казарновская заявила, что многие российские артисты буквально занимают очередь в списке желающих поехать в Донбасс для выступлений перед военными и мирным населением.

Оперная дива Любовь Казарновская заявила в интервью Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", что ЛНР и ДНР не в состоянии принять тот поток артистов, который желает выступать в зоне проведения спецоперации.

66-летняя артистка сообщила, что в Донбассе не была, так как запросов на ее выступление в местности не было.

По словам исполнительницы, она готова поддержать отечественных военных и мирное население в любой момент.