Forbes: ВСУ не получили от Запада нужное сочетание бронетехники
2023-03-06 16:30
Издание Forbes рассказало о дисбалансе в рядах украинской армии из-за отсутствия необходимой бронетехники, обещанной Западом.
6 марта аналитик зарубежной газеты Forbes Дэвид Эйкс публично заявил, что в рамках новых пакетов военной помощи от Запада Украина получила лишь боевые машины пехоты и лёгкие бронированные танки, которые фактически не являются танковым оружием.
По мнению Эйкса, подобные поставки привели к дисбалансу при формировании новых украинских воинских подразделений, что может отразиться на результативности контрнаступления ВСУ, которое должно состояться текущей весной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей