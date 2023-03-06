Forbes: ВСУ не получили от Запада нужное сочетание бронетехники

Издание Forbes рассказало о дисбалансе в рядах украинской армии из-за отсутствия необходимой бронетехники, обещанной Западом.

6 марта аналитик зарубежной газеты Forbes Дэвид Эйкс публично заявил, что в рамках новых пакетов военной помощи от Запада Украина получила лишь боевые машины пехоты и лёгкие бронированные танки, которые фактически не являются танковым оружием.

По мнению Эйкса, подобные поставки привели к дисбалансу при формировании новых украинских воинских подразделений, что может отразиться на результативности контрнаступления ВСУ, которое должно состояться текущей весной.