Компания Louis Vuitton посоветовала украинцам учить географию

Бренд одежды Louis Vuitton ответил на критику в свой адрес после демонстрации рекламы, в которой фигурируют символы, похожие на используемые ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Официальный аккаунт французского бренда Louis Vuitton в социальных сетях опубликовала фотографию национального флага Франции с надписью "учите географию" на украинском языке. Таким образом бренд ответил на массовую критику украинцев, обвинивших данный дом домы в поддержке российской спецоперации.

Накануне фирма Louis Vuitton опубликовала новый промо-ролик, на котором показано полотно красного, белого и синего цветов с латинской буквой V, что многими было расценено как поддержка СВО в Украине.