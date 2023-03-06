Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа соревнуется с США в поставках оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа пытается соревноваться с США по поставкам оружия на Украину.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не ощущают на себе негативных последствий украинского конфликта, в отличие от европейских стран.

Дипломат сказал, что в Европе и трансатлантическом пространстве царит военный психоз, которому поддались многие евродепутаты.

Мо мнению Сийярто, с такой крупной мировой сверхдержавой бесполезно соревноваться в количестве поставляемого Киеву оружия.