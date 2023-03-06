Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа соревнуется с США в поставках оружия на Украину
2023-03-06 16:36
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа пытается соревноваться с США по поставкам оружия на Украину.
При этом он отметил, что Соединенные Штаты не ощущают на себе негативных последствий украинского конфликта, в отличие от европейских стран.
Дипломат сказал, что в Европе и трансатлантическом пространстве царит военный психоз, которому поддались многие евродепутаты.
Мо мнению Сийярто, с такой крупной мировой сверхдержавой бесполезно соревноваться в количестве поставляемого Киеву оружия.
Опубликовано: Светлана Репина