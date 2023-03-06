Пригожин умоляет Пугачеву призвать Зеленского согласиться на переговоры с Путиным
2023-03-06 16:36
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что, если Алла Пугачева поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским, то есть шанс уговорить его на переговоры с Владимиром Путиным.
Иосиф Пригожин считает, что Алла Пугачева могла бы поспособствовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.
Он призывает артистку в компании с Романом Абрамовичем отправиться к Владимиру Зеленскому и уговорить его на перемирие, не занимая ни одну из сторон конфликта.
Пригожин в этой связи вспомнил композицию артистки "Живи спокойно, страна, я у тебя одна".
Опубликовано: Наталья Гончарова