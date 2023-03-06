Самадашвили: оппозиция Грузии проведёт митинг против закона об иноагентах

Грузинская оппозиция анонсировала проведение митинга в ответ на внесение в парламент законопроекта об иностранных агентах.

Вечером 6 марта оппозиционный грузинский депутат Саломе Самадашвили публично заявила, что представители местной оппозиции намереваются провести крупный митинг в стране в ответ на внесение на рассмотрение в парламент проекта закона об иноагентах. При этом Самадашвили отметила, что рассмотрение данного закона проходит одновременно с акциями протеста.

Известно, что в понедельник у здания парламента Грузии состоялся локальный митинг оппозиции, в то время как парламентарии устроили драку между собой.