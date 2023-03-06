Дудек: Польше угрожает столкновение с демографическим «метеоритом»

Глава Института государственных финансов Польши Славомир Дудек утверждает, что стране угрожает демографический кризис.

В понедельник вечером издание Rzeczpospolita взяло интервью у Славомира Дудека, который публично заявил, что демографический кризис в Польше фактически уже наступил из-за быстрого старения населения, что провоцирует существенную нагрузку на национальную экономику, нанося ей ущерб.

По мнению Дудека, на Польшу надвигается настоящий демографический "метеорит", траекторию полёта которого реально скорректировать, однако полностью устранить последствия такой проблемы невозможно.