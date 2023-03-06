Еврокомиссия пообещала открытие центра по сбору доказательств преступлений на Украине в Гааге

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что к лету нынешнего года в Гааге начнет работу Международный центр по сбору доказательств военных преступлений на Украине.

Он отметил, что уже сейчас идет работа по созданию такого центра, и основные его элементы должны заработать через несколько месяцев.

В конце февраля этого года о формировании центра заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.

Она пояснила, что к работе центра по сбору доказательств привлекут команду следователей и Eurojust.