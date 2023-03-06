Джиган без конца выкладывает в Сеть совместные фото с Самойловой, молиться и читает книги на фоне ссоры с супругой
2023-03-06 16:49
Рэп-исполнитель Джиган после ссоры с Оксаной Самойловой, без конца выкладывает совместные фото с женой в Сеть, молиться и читает книги.
Отношения между супругами, Джиганом и Оксаной Самойловой оставляют желать лучшего.
Сообщалось, что мать семейства вместе с детьми уехала из Дубая, а отец проходил лечение в психиатрической клинике.
Сейчас же рэпер удивляет поклонников своим образом жизни.
Он без конца публикует в Сети совместные снимки с женой, ходит молиться, читает книги, занимается записью песен и общается с друзьями.
Опубликовано: Наталья Гончарова