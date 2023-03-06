Резников: Украина ещё не выполнила план по военной мобилизации граждан
2023-03-06 16:49
Алексей Резников утверждает, что воинская мобилизация в Украине не является завершённой.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников публично заявил, что на текущий момент мобилизационные процессы в стране не завершены, поскольку Генштаб продолжает отбор кандидатов на военные должности в соответствии с нуждами ВСУ на фронте. По словам Резникова, украинские военкоматы получают приказы о мобилизации граждан от Генштаба.
Примечательно, что Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о полном завершении мобилизационных процессов в России в связи с набором 300 тысяч человек в ряды армии в соответствии с планом российского Минобороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей