Князев, который является экс-участником Короля и шута, рассказал, как оценивает фильме о группе

Андрей Князев, входивший в состав группы "Король и шут", рассказал, что думает о фильме про музыкальный коллектив.

Экс-участник группы "Король и шут", рокер Андрей Князев сообщил, что дважды просмотрел 2 серии фильма, которые уже вышли.

Князев рассказал, что смотрел их на большом экране. Первая серия "зашла" только со 2-ого раза, а вторая смотрелась на одном дыхании оба просмотра.

Рок-исполнитель с нетерпением ждет выхода следующих серий проекта.