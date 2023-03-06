Советник Пушилина Гагин: российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение
2023-03-06 17:01
Советник врио ДНР Ян Гагин заявил, что российским военным удалось взять Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение.
По его словам, под контролем россиян на данный момент находятся почти все дороги, по которым можно попасть в город или уехать из него.
Гагин отметил, что в городе насчитывается порядка 10 тыс. украинских военных, ВСУ понесли крупные потери.
Он также уточнил, что при попытке вырвать из окружения эти потери возрастут еще больше, поэтому у солдат ВСУ только два варианта: сдаться в плен или погибнуть.
Опубликовано: Светлана Репина