Советник Пушилина Гагин: российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение

Советник врио ДНР Ян Гагин заявил, что российским военным удалось взять Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение.

По его словам, под контролем россиян на данный момент находятся почти все дороги, по которым можно попасть в город или уехать из него.

Гагин отметил, что в городе насчитывается порядка 10 тыс. украинских военных, ВСУ понесли крупные потери.

Он также уточнил, что при попытке вырвать из окружения эти потери возрастут еще больше, поэтому у солдат ВСУ только два варианта: сдаться в плен или погибнуть.