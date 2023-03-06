Кустурица, вопреки прогнозам, не появится на фестивале Дух огня, так как перелом оказался слишком серьезным

Сербский режиссер Эмир Кустурица серьезно травмировал ногу. Несмотря на это он собирался на фестиваль "Дух огня", где объявлен председателем. На данный момент обстоятельства таковы, что кинодеятель не сможет присутствовать на мероприятии.

Эмир Кустурица был госпитализирован в больницу со сложным переломом.

Сейчас ему требуется повторная операция.

Ни о каком фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске, где Кустурица был заявлен как председатель, речи быть не может.