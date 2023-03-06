Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения в своем блоге, но на празднике не появился

Акриса Агата Муцениеце пожаловалась, что ее бывший муж Павел Прилучный не появился на дне рождении дочери Мии, а только поздравил девочку в Сети.

На днях наследнице актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мие исполнилось 7 лет.

Оба родителя опубликовали поздравления дочери в личных блогах.

На торжество по поводу дня рождения девочки Прилучный не пришел. Точно также он повел себя с сыном Тимофеем, который отмечал 10-летие в январе.