Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения в своем блоге, но на празднике не появился
2023-03-06 17:37
Акриса Агата Муцениеце пожаловалась, что ее бывший муж Павел Прилучный не появился на дне рождении дочери Мии, а только поздравил девочку в Сети.
На днях наследнице актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мие исполнилось 7 лет.
Оба родителя опубликовали поздравления дочери в личных блогах.
На торжество по поводу дня рождения девочки Прилучный не пришел. Точно также он повел себя с сыном Тимофеем, который отмечал 10-летие в январе.
Опубликовано: Наталья Гончарова