Брухунова сообщила о необычном хобби своего 2-летнего сына Вагана
2023-03-06 17:51
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что ее маленький сын Ваган, которому вот-вот исполнится 3 года, изучает армянский язык.
Маленькому наследнику юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой Вагану нет еще и 3 лет, но он уже хорошо разговаривает и даже изучает языки.
Воспитанием и образованием малыша занимается мама, няни и репетиторы.
В настоящее время мальчик с преподавателем изучает армянский язык. Это занятие очень нравится маленькому Вагану.
Опубликовано: Наталья Гончарова