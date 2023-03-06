Брухунова сообщила о необычном хобби своего 2-летнего сына Вагана

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что ее маленький сын Ваган, которому вот-вот исполнится 3 года, изучает армянский язык.

Маленькому наследнику юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой Вагану нет еще и 3 лет, но он уже хорошо разговаривает и даже изучает языки.

Воспитанием и образованием малыша занимается мама, няни и репетиторы.

В настоящее время мальчик с преподавателем изучает армянский язык. Это занятие очень нравится маленькому Вагану.