Бледанс со своим солнечным сыном Семеном посетила премьеру мультфильма Лундвилль

Актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере мультипликационного фильма студии "Союзмультфильм" под названием "Лундлвилль" в обществе своего особенного наследника Семена.

На премьере мультфильма "Лундлвилль", который выпустила студия "Союзмультфильм", присутствовало много знаменитостей со своими детьми.

Среди них были радио-ведущая Алла Довлатова, Юлия Костюшкина (жена экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина) и другие.

Появилась на премьерном показе детского фильма и актриса Эвелина Бледанс со своим сыном Семеном, страдающим синдромом Дауна.

Артистка с наследником с удовольствием позировала фотографам.