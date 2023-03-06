Бледанс со своим солнечным сыном Семеном посетила премьеру мультфильма Лундвилль
2023-03-06 18:04
Актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере мультипликационного фильма студии "Союзмультфильм" под названием "Лундлвилль" в обществе своего особенного наследника Семена.
На премьере мультфильма "Лундлвилль", который выпустила студия "Союзмультфильм", присутствовало много знаменитостей со своими детьми.
Среди них были радио-ведущая Алла Довлатова, Юлия Костюшкина (жена экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина) и другие.
Появилась на премьерном показе детского фильма и актриса Эвелина Бледанс со своим сыном Семеном, страдающим синдромом Дауна.
Артистка с наследником с удовольствием позировала фотографам.
Опубликовано: Наталья Гончарова