Тарасов продает дом, из которого выставил свою бывшую жену Бузову

В этом же доме спортсмен проживал и с нынешней супругой, моделью Анастасией Костенко и их общими детьми.

Когда подписчики спросили у Тарасова, почему он продает жилую недвижимость, тот ответил, что они с женой решили купить что-нибудь поменьше.

Расстаться с особняком Дмитрий согласен за 160 000 000 российских рублей.