Тарасов продает дом, из которого выставил свою бывшую жену Бузову

2023-03-06 18:18

Футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу свой особняк, в котором жил вместе с поющей ведущей Ольгой Бузовой, когда они были женаты.

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов продает свой особняк, где он жил с поющей ведущей и из которого выставил артистку, когда расстался с ней.

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    В этом же доме спортсмен проживал и с нынешней супругой, моделью Анастасией Костенко и их общими детьми.

    Когда подписчики спросили у Тарасова, почему он продает жилую недвижимость, тот ответил, что они с женой решили купить что-нибудь поменьше.

    Расстаться с особняком Дмитрий согласен за 160 000 000 российских рублей.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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