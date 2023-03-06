Тарасов продает дом, из которого выставил свою бывшую жену Бузову
2023-03-06 18:18
Футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу свой особняк, в котором жил вместе с поющей ведущей Ольгой Бузовой, когда они были женаты.
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов продает свой особняк, где он жил с поющей ведущей и из которого выставил артистку, когда расстался с ней.
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В этом же доме спортсмен проживал и с нынешней супругой, моделью Анастасией Костенко и их общими детьми.
Когда подписчики спросили у Тарасова, почему он продает жилую недвижимость, тот ответил, что они с женой решили купить что-нибудь поменьше.
Расстаться с особняком Дмитрий согласен за 160 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова