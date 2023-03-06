Власти Ирана считают массовое отравление школьниц актом биотерроризма

Руководитель комиссии по здравоохранению в иранском парламенте Хосейн Али Шахриари считает, что массовое отравление девочек в школах страны могло быть актом биотерроризма.

Он отметил, что на такой шаг могли пойти протестующие, которым не удалось свергнуть существующий в стране режим.

Хоейн Али Шахриари добавил, что в некоторых случаях биотеррористические акты не оставляют тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что сотни учениц иранских школ отравились неизвестным токсичным веществом, вызывающим головную боль и тошноту.