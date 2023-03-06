Загородний: Украина имеет моральное право создать свой аналог Моссада

Эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна брать пример с Израиля и создать свой аналог Моссада, то есть спецслужбы, которая будет преследовать преступников по всему миру, сообщает портал "Суспільне".

Он подчеркнул, что международные механизмы осуждения виновных разработаны и могут быть использованы и в этом случае.

Эксперт отметил, что "Израиль не смирился с тем, что нацистские преступники разбежались по разным частям мира".

"Сейчас совсем другие времена, но Украина должна понимать, что должна действовать так же и имеем на это моральное право", -отметил Загородний.

Моссад — израильская разведывательная служба, созданная в 1949 году, прославившаяся в том числе и тем, что эффективные действия по наказанию немецких военных преступников. Эйхман был похищен в 1960 году из своего дома в Буэнос-Айресе, затем приговорен к смертной казни в Израиле и таж же и казнен.