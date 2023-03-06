Годовалый малыш уронил бутылочку рядом с клеткой орангутана, и животное нашло способ протащить ее в клетку

Сообразительный орангутан придумал, как забрать оброненную ребенком возле клетки бутылочку с соком.

Визит в зоопарк с годовалым сынишкой обратился для Кашоны Райт неожиданной популярностью. Они с подругой, у которой тоже был маленький ребенок, гуляли по зоопарку. И напоследок решили показать малышам обезьян.

Когда они подошли к орангутанам, малыша Круза очень заинтересовали животные, и он выронил бутылочку с соком. Она покатилась в сторону клетки с обезьянами. Окружающие стали смотреть, как те отреагируют. Увиденное поразило всех присутствующих.

Один из орангутанов сначала хлопнул по луже с водой, где лежала бутылка, а потом ушел в свою клетку. Скоро он вернулся с длинной полоской коричневой бумаги. Он просунул ее под прутья клетки, превратив в своеобразный крюк, подтянул к себе и затащил бутылочку в клетку.

Пораженная увиденным Кашона сразу начала снимать на камеру своего смартфона действия находчивого животного. Она не ожидала, и была в положительном шоке, когда на утро следующего дня обнаружила, что снятое ею видео набрало 22 с лишним миллиона просмотров.