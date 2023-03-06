США отказали в выдаче виз дипломатам российской делегации в ООН

Представитель России Ирина Тяжлова заявила, что США вновь отказались выдавать визы российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации», — сказала Тяжлова.

Представительница России отметила, что отказывая в выдаче виз российским дипломатам Штаты грубо нарушают обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

По соглашению между организацией и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, политическое руководство США не должно препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран, входящих в организацию.