США отказали в выдаче виз дипломатам российской делегации в ООН
Представитель России Ирина Тяжлова заявила, что США вновь отказались выдавать визы российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации», — сказала Тяжлова.
Представительница России отметила, что отказывая в выдаче виз российским дипломатам Штаты грубо нарушают обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.
По соглашению между организацией и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, политическое руководство США не должно препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран, входящих в организацию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Николай Скира
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