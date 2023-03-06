Захарова: Россия обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе

Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы обострением в зоне нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что правительство России беспокоится из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе и призывает его стороны проявить сдержанность для недопущения нового витка эскалации в регионе.

По словам Захаровой, 5 марта в Нагорном Карабахе произошёл очередной эпизод обострения конфликта, жертвами которого стали армянские и азербайджанские военные.