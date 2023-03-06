Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для деблокады Артемовска
Евгений Пригожин утверждает, что украинские войска создали ударные группы для попытки отодвинуть подразделения ВС РФ от Артемовска.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что четыре украинские группировки намереваются произвести попытку разблокировки Артемовска посредством отодвижения российских войск от города.
По данным Пригожина, одна группировка ВСУ находится в Славянске и представлена 67-ой бригадой. Вторая группа расположена в Северске и состоит из 66-ой и 81-ой бригад, третья бригада находится в Часов Яре, а четвёртая - в Константиновке.
При этом Евгений Пригожин выразил уверенность, что для успешного купирования украинского контрнаступления в Артемовска бойцам "Вагнера" необходимы регулярные поставки боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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