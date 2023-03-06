Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ
Владимир Зеленский подписал указ о смене ряда руководителей в Службе безопасности Украины.
Вечером 6 марта Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ, согласно которому с должности заместителя главы СБУ уволен Александр Якушев. Этим же указом Олег Красношапка назначается руководителем СБУ в Сумской области вместо Эдуарда Федорова.
Также Зеленский распорядился о назначении Олега Храмова на должность руководителя Департамента охраны государственной тайны вместо уволенного Игоря Носко. Кроме того, уволен глава хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провотворов и глава ведомства по Запорожской области Борис Безрукий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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