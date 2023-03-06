Пригожин: ВСУ создали ряд группировок, чтобы заблокировать ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила о том, что Вооружённые силы Украины создали ряд группировок, чтобы заблокировать продвижение «музыкантов» в городе Артёмовск в ДНР.

«Для того, чтобы разблокировать Бахмут [Артёмовск], желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке», — сказал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что в настоящее время «стучится во все двери», чтобы обеспечить «музыкантов» необходимым количеством боеприпасов, а также направить дополнительные воинские формирования на помощь бойцам «Вагнера», которым необходимо прикрыть фланги.

Евгений Пригожин выразил свою уверенность в том, что с достаточным количеством боеприпасов и подкреплением российские силы смогут заблокировать ВСУ в Артёмовске и освободить город от гнёта киевского режима.