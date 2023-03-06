Коц: солдат ВСУ помог бойцам ЧВК «Вагнер» отбить атаку на Артемовск

Александр Коц рассказал, как украинский военный вместе с бойцами "Вагнера" отразили атаку ВСУ на Артемовском направлении.

Вечером понедельника военный корреспондент Александр Коц сообщил, что накануне украинский солдат по ошибке зашёл на позиции к бойцам ЧВК "Вагнер" под Артемовском, попросив его угостить сигаретой. Сразу после войска Украины начали штурмовать Артемовск, и пришедший к "вагнеровцам" украинский военный вместе с ними отражал атаку.

Позднее боец ВСУ понял, что стрелял по своим вместе с российскими солдатами, после чего стал военнопленным. Представители ЧВК "Вагнер" утверждают, что готовы выдать награду украинскому солдату.