Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104

6 марта президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил об очередном увеличении числа погибших при землетрясениях, произошедших 6 февраля на юго-востоке страны.

«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 104 человека», — сказал турецкий лидер в пресс-релизе после заседания правительства.

Кроме того, по оценкам Организации Объединённых Наций, около 1,5 миллиона человек остались без крова в результате мощных подземных толчков.

По меньшей мере 105 стран и 16 международных организаций пообещали оказать поддержку пострадавшим от землетрясения, включая предоставление гуманитарной помощи.

8 февраля в Турцию прибыли 64 спасателя и 5 кинологических расчётов со служебными собаками республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси.