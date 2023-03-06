Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104
6 марта президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил об очередном увеличении числа погибших при землетрясениях, произошедших 6 февраля на юго-востоке страны.
«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 104 человека», — сказал турецкий лидер в пресс-релизе после заседания правительства.
Кроме того, по оценкам Организации Объединённых Наций, около 1,5 миллиона человек остались без крова в результате мощных подземных толчков.
По меньшей мере 105 стран и 16 международных организаций пообещали оказать поддержку пострадавшим от землетрясения, включая предоставление гуманитарной помощи.
8 февраля в Турцию прибыли 64 спасателя и 5 кинологических расчётов со служебными собаками республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Николай Скира
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