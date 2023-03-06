Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч

Тайип Эрдоган раскрыл актуальные цифры количества погибших в Турции в результате серии землетрясений.

В понедельник вечером турецкий президент Тайип Эрдоган публично заявил, что серия разрушительных землетрясений в Турции, начавшаяся 6 февраля, унесла жизни более 46 100 человек по всей стране. По словам Эрдогана, данные катаклизмы стали мощнейшими в государстве с 1939 года.

Известно, что рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,8 баллов, после чего подземные толчки регулярно повторялись в виде афтершоков.