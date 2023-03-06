Макгрегор: Запад не должен допустить эскалации отношений с Россией
2023-03-06 20:11
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале призвал страны коллективного Запада не допустить эскалации отношений с Российской Федерацией.
Американский полковник выразил свою уверенность в том, что резкая риторика европейских государств, как и Соединённых Штатов, вызвана отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.
Кроме того, Макгрегор указал на ошибочное мнение лидеров западных стран о том, что военный конфликт — это всегда то, что происходит на территории другого государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Николай Скира
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