Макгрегор: Запад не должен допустить эскалации отношений с Россией

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале призвал страны коллективного Запада не допустить эскалации отношений с Российской Федерацией.

Американский полковник выразил свою уверенность в том, что резкая риторика европейских государств, как и Соединённых Штатов, вызвана отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.

Кроме того, Макгрегор указал на ошибочное мнение лидеров западных стран о том, что военный конфликт — это всегда то, что происходит на территории другого государства.