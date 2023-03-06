Макгрегор заявил о гибели Украины как национального государства
Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube заявил, что Украина уже давно мертва как национальное государство.
Макгрегор пояснил, что на данный момент 40% украинских городов и инфраструктурных объектов уничтожено.
Кроме того, вся основная промышленная база Украины перешла в состав Российской Федерации после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где, как отметил американский полковник, традиционно живут русские.
Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что с начала проведения российской спецоперации по защите Донбасса из Украины уехали миллионы людей, а её население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Николай Скира
WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах
Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.Подробнее...
-
-