Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube заявил, что Украина уже давно мертва как национальное государство.

Макгрегор пояснил, что на данный момент 40% украинских городов и инфраструктурных объектов уничтожено.

Кроме того, вся основная промышленная база Украины перешла в состав Российской Федерации после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где, как отметил американский полковник, традиционно живут русские.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что с начала проведения российской спецоперации по защите Донбасса из Украины уехали миллионы людей, а её население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.