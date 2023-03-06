Макгрегор: Украина умерла как страна из-за оттока населения и разрушений

Дуглас Макгрегор заявил о гибели Украины как отдельного государства после начала российской спецоперации.

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор публично заявил, что Украина умерла как государство после начала боевых действий на своей территории, поскольку со стартом российской СВО порядка 40 процентов украинских городов и находящейся в них инфраструктуры оказались уничтожены.

Также Макгрегор отметил, что после начала специальной военной операции население Украины сократилось с 38 миллионов до 18-22 миллионов человек.