Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям.

По его словам, введенные западными странами ограничения не только не нанесли вреда России, но еще и ударили по самой Европе.

Риттер утверждает, что российская сторона подготовилась к санкциям заблаговременно, поэтому они не причинили ей существенного вреда.

В связи с этим Запад оказался в отчаянном положении, хотя и не собирается проигрывать в экономическом противостоянии с РФ.