Американский разведчик Риттер: способность России противостоять санкциям приводит Запад в отчаяние
2023-03-06 20:23
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям.
По его словам, введенные западными странами ограничения не только не нанесли вреда России, но еще и ударили по самой Европе.
Риттер утверждает, что российская сторона подготовилась к санкциям заблаговременно, поэтому они не причинили ей существенного вреда.
В связи с этим Запад оказался в отчаянном положении, хотя и не собирается проигрывать в экономическом противостоянии с РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
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