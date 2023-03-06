Шалленберг: время для дипломатии по Украине ещё не пришло
Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг уверен, что для переговоров по украинскому конфликту сейчас неподходящее время.
6 марта новостное агентство Standard опубликовало интервью с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который публично заявил, что не считает возможным начало российско-украинских переговоров в настоящее время.
Вместе с тем политик выразил надежду на то, что переговорный процесс между Киевом и Москвой станет возможным в недалёком будущем. При этом Шалленберг уверен, что в настоящий момент правительство России пытается достигать всех целей спецоперации исключительно военными методами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Николай Скира
WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах
Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.Подробнее...
-
-