WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах

Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.

По информации источника, в США это вызывает опасения, что Китай может перехватывать информацию о поставках для американских войск. WSJ сообщает, что некоторые представители Пентагона сравнили краны производства фирмы ZPMC, базирующейся в Китае, с троянским конем.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало сообщения о кранах как "откровенно параноидальные" и вводящие в заблуждение американскую общественность.

Власти США до сих пор не обнаружили ни одного случая использования кранов в описанных целях.

Краны ZPMC впервые появились в США около 20 лет назад. В настоящее время китайская компания контролирует около 70% мирового рынка подъемных кранов.