Экс-глава СБУ Баканов стал фигурантом уголовного дела в Украине
Бывший глава СБУ Иван Баканов стал фигурантом уголовного делопроизводства у себя на родине.
Ряд украинских информагентств сообщили, что бывший начальник Службы безопасности Украины Кирилл Баканов стал фигурантом уголовного дела и подозревается в плохой работе органа накануне и во время начала российской спецоперации. Также в СМИ утверждается, что Баканов якобы назначил российского агента на одну из руководящих должностей в СБУ.
Примечательно, что ранее 6 марта Владимир Зеленский произвёл кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, которые никак не анонсировались в офисе президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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