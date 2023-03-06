Экс-глава СБУ Баканов стал фигурантом уголовного дела в Украине

Бывший глава СБУ Иван Баканов стал фигурантом уголовного делопроизводства у себя на родине.

Ряд украинских информагентств сообщили, что бывший начальник Службы безопасности Украины Кирилл Баканов стал фигурантом уголовного дела и подозревается в плохой работе органа накануне и во время начала российской спецоперации. Также в СМИ утверждается, что Баканов якобы назначил российского агента на одну из руководящих должностей в СБУ.

Примечательно, что ранее 6 марта Владимир Зеленский произвёл кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, которые никак не анонсировались в офисе президента.