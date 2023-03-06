Бен Уоллес: британская армия устарела еще 15 лет назад
2023-03-06 21:01
Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что армия страны устарела еще 15 лет назад.
По его словам, главная проблема на данный момент заключается в имеющейся военной технике, а не в людях.
Министр подчеркнул, что вооружения нуждаются в срочном обновлении, а сама армия – в оперативной модернизации.
Бен Уоллес признал, что отсталость Вооруженных сил Великобритании стала особенно заметной на фоне украинского конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина