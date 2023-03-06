Пригожин: ВСУ создают группировки в населенных пунктах вокруг Артемовска

2023-03-06 21:28

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные создают группировки в районе Артемовска (Бахмута).

По его словам, такие группировки формируются в населенных пунктах, расположенных неподалеку от города.

В частности, российским военным известно о создании подобных группировок в Константиновке, Часов Яре, Славянске, Северске.

Пригожин также рассказал, что задачей группировок является создание препятствий для российских штурмовых бригад, которые блокируют Артемовск.

Опубликовано: Светлана Репина








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