Данилов: Украина начала подготовку к конфликту в 2019 году
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире «24 Канала» заявил, что киевский режим начал подготовку к конфликту после встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в декабре 2019 года.
«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета нацбезопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 19-го года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — сказал Данилов.
Напомним, единственная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря 2019 года в столице Франции Париже и была посвящена вопросам реализации Минских соглашений.
Макрон, комментируя итоги встречи Путина и Зеленского, заявлял: «Сегодня не было чудесных договоренностей, но это был крайне позитивный саммит».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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