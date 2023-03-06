Данилов: Украина начала подготовку к конфликту в 2019 году

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире «24 Канала» заявил, что киевский режим начал подготовку к конфликту после встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в декабре 2019 года.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета нацбезопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 19-го года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — сказал Данилов.

Напомним, единственная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря 2019 года в столице Франции Париже и была посвящена вопросам реализации Минских соглашений.

Макрон, комментируя итоги встречи Путина и Зеленского, заявлял: «Сегодня не было чудесных договоренностей, но это был крайне позитивный саммит».