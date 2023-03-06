«Росэнергоатом» обвинил главу МАГАТЭ Гросси во лжи об усилении безопасности на Запорожской АЭС
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа опроверг слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу усиления безопасности на Запорожской АЭС.
По словам Карчаа, такие утверждения не имеют под собой оснований, поскольку усиление службы безопасности на ЗАЭС в последние дни не производилось.
Советник предположил, что Рафаэль Гросси заблуждается, поскольку доверяет дезинформации украинской стороны.
Ранее Гросси заявил, что достичь компромисса по Запорожской АЭС сложно, но МАГАТЭ продолжит работу в этом направлении.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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