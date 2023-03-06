Зеленский рассказал британским журналистам о реальной ситуации в Артемовске
2023-03-06 21:49
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию Daily Mail, в котором рассказал о ситуации в Артемовске (Бахмуте).
По его словам, сражения в этом населенном пункте стали одними из наиболее тяжелых и болезненных для украинских военных.
При этом Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины будут и далее защищать город, несмотря на решимость российских военных взять его.
Ранее сообщалось, что у солдат ВСУ в Артемовске возникли проблемы со снабжением боеприпасами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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