Замглавы Одесской администрации задержали по подозрению во взяточничестве

2023-03-06 21:54

Заместитель главы Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук задержан правоохранительными органами.

Его подозревают в получении взятки. Такой информацией поделилось украинское издание «Думская», ссылаясь на свои источники.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в стране утверждена госпрограмма по борьбе с коррупцией.

По его словам, программа направлена на повышение эффективности борьбы с коррупционными проявлениями и формирование негативного отношения к ним в обществе.

Опубликовано: Светлана Репина








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