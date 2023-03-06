Замглавы Одесской администрации задержали по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук задержан правоохранительными органами.
Его подозревают в получении взятки. Такой информацией поделилось украинское издание «Думская», ссылаясь на свои источники.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в стране утверждена госпрограмма по борьбе с коррупцией.
По его словам, программа направлена на повышение эффективности борьбы с коррупционными проявлениями и формирование негативного отношения к ним в обществе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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