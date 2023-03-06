В Швеции резко выросло число нелегального оружия и преступлений с его использованием

2023-03-06 21:59

По информации агентства Anadolu, один из самых высоких показателей по количеству преступлений с использованием огнестрельного оружия зафиксирован в Швеции.

Сообщается, что в стране становится все больше вооруженных банд, группировок, которые занимаются контрабандой огнестрельного оружия.

В большинстве случаев преступники используют югославское оружие, связанное мафиозными структурами, которые давно существуют в стране.

Ранее сообщалось, что западное оружие, поставляемое на Украину, может оказаться на черном рынке.

Опубликовано: Светлана Репина








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