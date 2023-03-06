Белый дом: США не рассматривают поставки истребителей F-16 Киеву

В Белом доме опровергли слухи о намерениях США передать Украине истребители F-16.

Вечером 6 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что правительство Соединённых Штатов не изменило своей позиции относительно возможности поставок американских истребителей F-16 в Украину и не намерено обсуждать передачу подобной техники подразделениям ВСУ в ближайшем будущем.

Примечательно, что накануне газете Politico сообщила о прибытии двух украинских пилотов в Аризону для обучения управлением истребителями F-16.