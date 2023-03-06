Белый дом: США не рассматривают поставки истребителей F-16 Киеву
В Белом доме опровергли слухи о намерениях США передать Украине истребители F-16.
Вечером 6 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что правительство Соединённых Штатов не изменило своей позиции относительно возможности поставок американских истребителей F-16 в Украину и не намерено обсуждать передачу подобной техники подразделениям ВСУ в ближайшем будущем.
Примечательно, что накануне газете Politico сообщила о прибытии двух украинских пилотов в Аризону для обучения управлением истребителями F-16.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Ангелина Крент
Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину
Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.Подробнее...
-
-
-